La fibra di ultima generazione arriva a Plodio, il sindaco Badano: "Nostro paese diventa moderno e tecnologicamente avanzato"

Plodio, primo paese nel savonese, vola con la fibra ottica di ultima generazione. Un supporto fondamentale per smart working e didattica a distanza, tenuto conto del periodo assai complicato causa pandemia.

I lavori sono stati realizzati da Open Fiber, la società concessionaria dei bandi pubblici di Infratel. I primi vagiti della neonata connessione (fino ad 1 Gb/s) sono stati uditi a fine dicembre, quando la nuova rete a banda ultra larga (fino ad 1 Gb/s) è stata collaudata con l'attivazione dei primi allacci.

"L'amministrazione comunale si è impegnata molto per raggiunge questo risultato, che fa di Plodio un paese moderno e tecnologicamente avanzato - spiega il sindaco Gabriele Badano - Riteniamo sia un passaggio fondamentale per assicurare ai cittadini un servizio di pregio che ne migliora la qualità della vita e costituisce un arricchimento per il nostro paese".

Questi i numeri dell'intervento: sono stati posati oltre 4 chilometri di fibra per collegare alla banda ultra larga circa 200 unità immobiliari. Alcune case più isolate all'interno del territorio comunale saranno collegate con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Il progetto ha consentito di riutilizzare infrastrutture e cavidotti esistenti per oltre il 90% del piano di sviluppo, fattore che ha consentito di minimizzare l’impatto ambientale sul territorio.

Sono stati cablati con la fibra ottica di ultima generazione anche il municipio e gli stabili comunali della Protezione civile, l’ambulatorio medico, la Pro Loco e l’ASD. L'amministrazione potrà inoltre collegare in rete ultraveloce le telecamere sparse omogeneamente sul territorio, consentendo di migliorare ulteriormente l’apparato di videosorveglianza.