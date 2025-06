Vandali in azione a Carcare: distrutte le fioriere sul ponte vecchio

Nella notte appena trascorsa, ignoti vandali hanno preso di mira le fioriere installate da pochi giorni sul ponte vecchio, distruggendo i fiori piantati appena una settimana fa. A denunciare l’episodio è il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, che ha espresso tutta la sua indignazione in un messaggio rivolto alla cittadinanza.

"Questa notte dei balordi hanno dato sfogo alla loro stupidità prendendosela con i fiori piantati da una settimana nelle fioriere sul ponte vecchio», ha dichiarato il primo cittadino. "Stamattina - ha aggiunto – chiederò l’intervento della Polizia Municipale per visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. Se i responsabili verranno identificati, procederemo con una denuncia per danneggiamento di bene pubblico e chiederemo il risarcimento dei danni subiti dal Comune".

Il sindaco ha definito l’episodio come un chiaro sintomo di disagio sociale: "Sono gesti che lasciano senza parole e che rivelano, da parte di chi li compie, un profondo malessere".

Mirri ha poi lanciato un appello alla collaborazione civica, invitando i cittadini a non restare in silenzio di fronte a simili atti vandalici: "Invito tutti a collaborare con l’amministrazione comunale e con le Forze dell’Ordine. Se vedete qualcosa, segnalatelo. Non abbiate paura: insieme possiamo fare la differenza".