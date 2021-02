Strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano-Vado: al via i lavori il 24 febbraio

Partiranno mercoledì 24 febbraio gli interventi di manutenzione e potenziamento della strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano-Vado.

Questa la decisione giunta nella giornata di ieri durante la riunione nel quale la Provincia ha incontrato i tre comuni, la stazione appaltante e la ditta che si è aggiudicata i lavori.

Gli 11 milioni e 100 mila euro stanziati da Autorità di Sistema Portuale, in base ad un protocollo firmato nel 2018, saranno così investiti per allargare in più punti la carreggiata (due corsie per ogni senso di marcia) e in direzione Vado verrà ampliata la rampa di accesso per i mezzi in arrivo dallo svincolo dell'autostrada, verrà realizzata una nuova rampa d'uscita per via Ferraris (con l'eliminazione di quella attuale che non dispone di una corsia di decelerazione).

Nella direzione opposta, verso Savona invece, sarà presente una nuova corsia di decelerazione allo svincolo dei Docks e l'eliminazione dell'immissione all'altezza del market vadese con l'apertura della rampa d'ingresso di via Ferraris.

"Una manutenzione è necessaria e con il potenziamento si darà un contributo importante per il traffico portuale e per le attività che si sono insediate sul territorio - dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Vado Fabio Gilardi - un intervento che inoltre sarà propedeutico all'avvio del casello. Le fasi di cantiere sono state divise per far sì che la fruizione dell'arteria in entrambe le direzioni sia gestita senza chiusure".

"Abbiamo inoltre ripreso il dialogo con gli operatori di maggior rilievo sul territorio per condividere gli interventi per la parte pubblica e sinergici all'attività. Abbiamo condiviso i diversi step, anche sulla nuova strada in sponda destra nell'ex aree Tri. Importante il rapporto con loro per avere indicazioni e informarli delle azioni che decidiamo di portare avanti. Ringraziamo il mondo imprenditoriale vadese" ha continuato Gilardi.

Lo scorso novembre 2020 era stato validato con prescrizione (a fronte di raccomandazioni esaminate dai tecnici) quindi il progetto del casello di Bossarino da parte di Autostrada dei Fiori che potrà quindi procedere prima con la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dei lavori, rispettando così il cronoprogramma che prevede la conclusione degli interventi entro il 2024.

Anas aveva specificato inoltre che avvierà la richiesta di conferimento della strada di scorrimento per un tracciato unico unitamente al casello.