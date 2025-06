Loano, limite di 30 km/h sulla via Aurelia e polemica social. L'assessore Cepollina: "Solo dai passaggi pedonali, nessun autovelox fisso"

Sta facendo il giro dei social e delle chat WhatsApp un video che mostra il tratto della via Aurelia al confine tra Loano e Pietra Ligure, dove è stato recentemente fissato il limite di velocità di 30 km/h in prossimità di un attraversamento pedonale. Secondo quanto riportato nel filmato, e ripreso anche da alcuni post, sarebbe prevista a breve l’installazione di un autovelox nella zona.

La notizia ha rapidamente sollevato un dibattito online con la preoccupazione per l’eventuale introduzione di nuove sanzioni. A gettare acqua sul fuoco è intervenuto direttamente sui social l’assessore alla viabilità Giovanni Battista Cepollina, che ha fornito alcune precisazioni: in primis quella riferita al limite dei 30 km/h introdotto "in corrispondenza dei passaggi pedonali".

Cepollina ha poi smentito categoricamente l’arrivo imminente di un dispositivo fisso di controllo della velocità: "Nessun autovelox fisso come qualcuno dice – la risposta ad un commento che chiedeva chiarimenti – peraltro anche se la Polizia Locale facesse controlli in presenza, il limite per gli autovelox da CdS è 50 km/h. I 30 km/h sono un 'invito' agli automobilisti a prestare attenzione sulla via Aurelia a Loano. Il tratto è prevalentemente urbano con molti passaggi pedonali, sette con nuovi portali smart per segnalarli".

E sulla presenza delle telecamere in prossimità dell'attraversamento, l'assessore ha aggiunto: "Sono presenti da anni con funzione di videosorveglianza".

Dunque, nessuna multa automatica in vista, l’obiettivo del provvedimento è quello di aumentare la sicurezza stradale in un’area caratterizzata da alta frequentazione pedonale.