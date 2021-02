Perché seguire un corso per diventare Social Media Manager?

Cosa deve saper fare un SMM?

Se siamo alla ricerca di un percorso formativo da seguire che ci possa offrire delle concrete possibilità di trovare lavoro e di fare carriera, allora non possiamo trascurare il mondo delle professioni digitali.

Tra le tante figure presenti nel mondo del lavoro, quella del Social Media Manager è quella che attira di più, soprattutto i più giovani. L’idea di poter lavorare utilizzando la propria capacità di interrelazionarsi sulle piattaforme social è molto appetibile. Un’idea però tanto comune quanto sbagliata è che se siamo in grado di gestire il nostro profilo personale con discreto successo, automaticamente saremmo capaci di fare lo stesso con una pagina aziendale.

La verità è ben lontana da questo concetto. Un bravo SMM è infatti in grado di portare benefici e risultati tangibili ai loro clienti, risultati che possono essere quantificati.

Tra le competenze che deve avere un BRAVO SMM ci sono infatti:

· La capacità di creare una digital strategy fatta su misura per il cliente

· Saper utilizzare alla perfezione i canali social scelti

· Saper utilizzare tools e programmi che permettono di pianificare il proprio lavoro, analizzare i dati ed apportare le opportune modifiche per rendere più efficiente il piano marketing

· Scegliere tra i piani a pagamento per incrementare il pubblico del cliente quelli più efficaci, come Traffic Up

· Inserire contenuti multimediali accattivanti e creare delle call to action in grado di convertire

· Effettuare delle campagne pubblicizzate indirizzate al giusto target di pubblico, potenzialmente più interessato al campo di competenza del cliente

· Saper moderare la community, coinvolgendo i suoi membri e moderando quelli che postano commenti inopportuni

I vantaggi di seguire un corso a pagamento

Queste sono solamente alcune delle capacità che dovrà poter sviluppare chi vuole intraprendere questa professione. Per ognuno di questi punti dovrà poi poter assimilare delle best practice che renderanno il proprio lavoro meno faticoso ma soprattutto più efficiente.

Seguire un corso a pagamento diventa pertanto sicuramente consigliato per chi vuole seriamente iniziare questo percorso, per almeno due motivi.

Il primo di questi è che un corso segue un certo programma, cosa che ci permette di assimilare le informazioni in maniera graduale, senza lasciarci alle spalle lacune in sospeso che possono diventare grossi scogli quando vorremo acquisire delle competenze più specifiche e mirate.

Chi vuole formarsi facendo affidamento esclusivamente sulle risorse gratuite disponibile corre il pericolo di perdere una gran quantità di tempo saltando da un argomento all’altro senza afferrare pienamente il senso di quello che si sta imparando.

Un secondo motivo è che essendo il mondo digitale in continua evoluzione, un video tutorial postato qualche mese fa potrebbe essere ormai sorpassato. Un corso serio si prende invece la responsabilità di fornire le informazioni più aggiornate che si possono rivelare vincenti nel perseguimento dei propri obiettivi.

Nella scelta del nostro corso, optiamo per quelli che hanno le recensioni migliori e che ci permettono di fare pratica con le nozioni acquisite. La pratica sarà l’acceleratore del nostro successo.