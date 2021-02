Tirreno Power, Arboscello (Pd): "Calendarizzate a marzo le audizioni con i soggetti coinvolti"

"Come avevo preannunciato, ho chiesto di calendarizzare al più presto le audizioni relative al tema Tirreno Power nella commissione II, lavoro e attività produttive, della quale sono Vicepresidente, e nella commissione IV, ambiente e territorio, competente in materia. Il prossimo 18 marzo saranno quindi ascoltati in Consiglio regionale i rappresentanti aziendali, gli Amministratori locali, gli Industriali, i sindacati, i comitati e tutti i soggetti coinvolti in questo delicato e importante processo". Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd.

"Credo che fare politica sia questo, fare un servizio ai cittadini, soprattutto su tematiche delicate, cercare di approfondire per poi dare delle risposte e decidere. Lascio agli altri, nel territorio savonese, l’utilizzo di altre modalità, noi andiamo avanti senza posizioni precostituite, ma attraverso il confronto nelle sedi istituzionali" conclude infine Arboscello.