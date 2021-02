Cairo aderisce al progetto "Leggere facile, leggere tutti": in biblioteca arrivano volumi per ipovedenti

La biblioteca civica "F.C. Rossi" di Cairo Montenotte aderisce al progetto "Leggere facile, leggere tutti". La delibera è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini.

L'iniziativa promossa dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti (B.I.I. ONLUS) ha come obiettivo quello di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, alla conoscenza, alla cultura e alla lettura in genere, per le persone che presentano alterazioni o ridotte capacità visive.

"Con l'adesione a tale progetto, la B.I.I. ONLUS donerà alla biblioteca civica cairese un significativo numero di libri a grandi caratteri per ipovedenti con font specifici anche per dislessici medio-lievi, unitamente a segnalibri, opuscoli e locandine, provvedendo a proprie spese alla consegna e senza nulla pretendere in termini economici a fronte dell’adesione ai principi di diffusione della lettura per persone con difficoltà visive" si legge sulla delibera.