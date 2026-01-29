 / Attualità

Attualità | 29 gennaio 2026, 19:55

Archivio Piaggio di Finale Ligure, arrivano 120mila euro dal Ministero della Cultura

Fondi anche per Genova e Ventimiglia. Rosso, Frija e Berrino (Fdi): "Tutti esempi di come il Mic, alla guida del ministro Giuli, abbia a cuore le sorti del nostro patrimonio culturale e monumentale"

Archivio Piaggio di Finale Ligure, arrivano 120mila euro dal Ministero della Cultura

“Il Ministero della Cultura guarda alla Liguria e prova della sua particolare attenzione per i territori della nostra regione sono gli investimenti messi in campo”.

Lo dichiarano i parlamentari liguri di Fdi Matteo Rosso, Maria Grazia Frija e Gianni Berrino.

In particolare, nel Savonese, sono stati stanziati 120mila euro di fondi per la digitalizzazione e la valorizzazione dell’Archivio della IAM Rinaldo Piaggio di Finale Ligure.

Per il triennio 2025-2027, stanziati complessivamente 97.600 euro per la messa in sicurezza dell’Archivio centrale di Genova, oltre a 480mila euro per il restauro della facciata della Basilica dei Santi Giorgio e Cristina. È poi prevista la manutenzione straordinaria della cattedrale di Santa Maria Assunta a Ventimiglia con un investimento di 40mila euro.

“Tutti esempi di come il Mic, alla guida del ministro Giuli, abbia a cuore le sorti del nostro patrimonio culturale e monumentale, dimostrando nei fatti una concretezza che rende viva la nostra tradizione”, concludono Rosso, Frija e Berrino.

 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium