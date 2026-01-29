Finalborgo, cede parte della pavimentazione in piazza San Biagio: stop al transito dei veicoli

Un cedimento dei basoli del manto stradale in piazza San Biagio ha reso necessario vietare l’ingresso dei veicoli a Finalborgo da Porta Reale.

Il provvedimento è stato adottato in attesa degli interventi di ripristino, già previsti ancora prima del cedimento, e che verranno eseguiti nei prossimi giorni.

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Folo, che ha chiarito le cause del problema e le prossime fasi operative: «Il cedimento vede coinvolto un tubo della fognatura sul quale nei giorni scorsi il Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese era già stato attivato dopo che da diverso tempo era stata segnalata la depressione. Si è trattato di un evento improvviso, fortunatamente però la questione non solo era attenzionata ma era già stata oggetto nei giorni scorsi di video ispezioni e monitoraggio. Nelle prossime ore definiremo con precisione il cronoprogramma degli interventi che partiranno presumibilmente dopo il fine settimana, durante il quale l'area sarà messa comunque in sicurezza. Sarà un intervento che svolgeremo, come previsto, in concomitanza con la nuova fase del cantiere del sottarco di Porta Reale. In parallelo sistemeremo i basoli abbassati, compresi quelli all’inizio di via Torcelli».

Sul posto è stata predisposta un’apposita segnaletica per informare residenti e automobilisti..