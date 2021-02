Caso "Dark web" ad Albenga, 25enne torna libero. L'avvocato difensore: "Nessun coinvolgimento con i pagamenti in bitcoin"

Il gip del Tribunale di Savona Emilio Fois durante l'udienza preliminare ha disposto la scarcerazione con l'obbligo di presentazione ai carabinieri di Albenga per il 25enne ingauno arrestato lunedì scorso dalle forze dell'ordine e trovato in possesso di oltre 500 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, una bilancia elettronica e due cellulari, tutto funzionale alla sua attività di spaccio.

I carabinieri di Alassio avevano avviato una complessa attività investigativa allo scopo di individuare il “negoziatore” e delinearne il quadro indiziario a suo carico. E’ stato accertato che i pagamenti non venivano effettuati ricorrendo ai soliti canali tradizionali, bensì alla cosiddetta “cripto valuta”, tipo “bitcoin”, che rende difficoltoso riscontrarne i movimenti.

Aspetto questo che però, secondo l'avvocato difensore Frederic Marie Lettera, non vedrebbe coinvolto il 25enne.

"Ha destato sgomento il collegamento del mio assistito sui bitcoin, nel verbale dell'arresto erano presenti gli screenshot delle chat di Telegram dove il mio assistito non ha mai commentato e nel quale alcuni utenti parlavamo di droga e di pagamenti ricevuti con il bitcoin ma lui non c'entra nulla. Rispettiamo il lavoro dei carabinieri ma è stato dato un risalto nazionale ad una cosa non corrispondente assolutamente a verità, siamo perplessi" spiega l'avvocato Lettera.

"Fino dal primo momento abbiamo riferito ai militari che la marijuana rinvenuta era di tipo legale, di tipo light, abbiamo detto che era per uso personale e che non era stato fermato nessuno all'atto dell'acquisto del mio assistito oltre ad essere stata trovata nessuna somma nella sua abitazione" prosegue il legale difensore.

"Fondamentalmente per noi era importante riportare il ragazzo a casa, comunque è stata disposta una perizia dal pm Marco Cirigliano per valutare il contenuto di thc nel materiale sequestrato" conclude l'avvocato Frederic Marie Lettera.