Idee per appuntamenti a Savona

Savona è la città più affascinante della Liguria. Aperta al mare e ai turisti, è il posto perfetto dove poter incontrare la propria anima gemella o un po' di sesso occasionale (dipende da cosa cerchi).

Quindi se sei di Savona o un turista, se stai cercando i posti migliori dove incontrare ragazze e anche una guida sugli appuntamenti per organizzare una serata memorabile, allora questo è l'articolo giusto per te.

Flirtare alle feste a Savona sarà il nostro punto di partenza. Di seguito discuteremo sui posti dove incontrare persone durante il giorno e persino su un'opzione di appuntamenti online creativa. Dopodiché parleremo dei migliori luoghi di incontri e cose divertenti da fare con qualcuno durante il giorno.

Come sono le ragazze a Savona?

Se dovessi definirle, userei la parola “bellissime”. Ma sarebbe ingiusto descrivere qualcosa di così complesso come l’animo femminile con una sola parola, concordi?

La donna di Savona sono particolari: la città si trova nel nord Italia, e sappiamo già che gli abitanti del nord sono diversi da quelli del sud. Allo stesso tempo, Savona è anche aperta sul mare. Quindi si potrebbe dire che la donna di Savona ha le caratteristiche del nord ma anche del sud Italia.

Moderna e allo stesso tempo tradizionale, dinamiao e allo stesso tempo tranquilla.

Se vuoi flirtare con una donna di Savona, devi impegnarti. A meno che tu non sia bello, ricco e amichevole o che tu abbia già un amico con benefici, lì.

I migliori cocktail bar per flirtare a Savona.

È sempre stato così: è la notte il momento perfetto per incontrare qualcuno. Tutti sono di buon umore e l'alcol innaffia i cuori di uomini e donne.

Quindi, che tu voglia flirtare con una ragazza di Savona o con qualcuno che è appena sceso da una crociera, ti consiglio di andare in un cocktail bar.

La principale zona di festa per ragazzi e ragazze single sarebbe probabilmente l'intera area vicino al porto.

The Balance Cocktail Bar.

Max Music Bar.

Clipper Café

Bar Mercato Civico Da Ezio

La oveja negra

Caffé Vittoria

Bar Napoleone

Ci sono anche bar situati proprio in spiaggia, ma questi puoi goderteli solo nella stagione appropriata. Alcuni di loro sono:

Bagni Marea

Bagni Wanda

Centro Balneare S. Antonio

Tutti perfetti per iniziare una conversazione con un mojito in mano mentre ci si asciuga dopo una nuotata in piscina.

Idee per appuntamenti diurni a Savona

Il nostro miglior consiglio per qualsiasi viaggiatore è quello di trovare un posto dove stare che sia vicino alla città, per flirtare con le ragazze di Savona , se è questo l’obiettivo del viaggio.

Passeggiare per il centro storico della città è l’ideale anche perché ci sono molti bar e tantissime cose da fare e da vedere. Altri locali notturni sono un po’ più lontani, ma non è un problema visto che la città non è molto grande e che quindi sarà facile raggiungere ogni angolo.

Tempo permettendo, il luogo perfetto ovviamente è la spiaggia. Savona offre molte alternative: alcuni lidi vantano 15 anni consecutivi di bandiera blu.

C’è qualcosa di meglio che godersi il sole e l'acqua del mare mentre si ammira il panorama meraviglioso? Sì, puoi, ad esempio, noleggiare un kayak a Portofino (puoi arrivarci in macchina, ci metti solo un’oretta) e remare con il tuo partner fino a una baia isolata.

D'altra parte passeggiare per Savona, passeggiare qualcuno è, di per sé, un'attività speciale. Il centro storico combina l'architettura medievale con quella ottocentesca in modo sorprendente, il che rende le passeggiate per le sue strade un vero piacere.

Risparmia tempo e soldi con i siti di incontri

Non siamo sicuri al 100% di cosa sia meglio per gli uomini single in questo momento; e se qualche altro articolo afferma di saperlo, probabilmente non dovresti fidarti troppo.

Sembra che il mondo degli appuntamenti stia cambiando più velocemente che mai, ed è molto difficile stare al passo.

Ciò che è chiaro è che le ragazze più carine spesso frequentano la zona VIP delle discoteche e potresti non avere mai la possibilità di avvicinarti a loro.

Potresti vedere alcune ragazze single di Savona camminare per i posti del centro che abbiamo appena menzionato, ma anche questo è molto raro di questi tempi.

Non vogliamo essere pessimisti, quindi menzioniamo il più grande cambiamento positivo che è avvenuto in tempi recenti: l’ascesa dei siti di incontri. Sono il modo più semplice per incontrare molte ragazze single vicino a te in pochissimo tempo e senza dover fare molti sforzi.

Non sottovalutare quanto velocemente possano aiutarti questi siti: gli appuntamenti si basano sul numero di donne con cui sei in contatto e la tecnologia può aumentare quel numero molto più velocemente di quanto tu possa pensare.

Mettiamo caso che alcuni qui siano interessati solo a un incontro occasionale con ragazze di Savona e non ad appuntamenti seri, giusto?

Bene, la cosa migliore da fare è andare su pagine come Scopamici. Unirsi alla community è completamente gratuito: qui potrai trovare persone che vivono nella tua stessa zona e non solo.