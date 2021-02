Vaccini agli over 80, per ora nessun nuovo centro vaccinale: Varazze e Albisola restano "alla finestra"

Confermati i centri vaccinali di Savona, Finale, Albenga, Sassello, Cairo e Millesimo ma per il momento nessun nuovo centro sia nel ponente che nel levante savonese.

Questa la decisione di Asl2 dopo la riunione con Anci comunicata ai comuni della provincia di Savona. Una sorta di apertura però è stata fornita ai primi cittadini visto che due punti di vaccinazione potrebbero essere aperti non prima dell'arrivo dei vaccini e della ricerca di personale.

Nel levante savonese in pole position rimangono sia Varazze con il palazzetto dello sport e Albisola Superiore con la sede degli alpini di corso Mazzini che nel caso riuscirebbero a coprire anche gli over 80 di Celle e Stella.

"Ne parlavo con il sindaco di Varazze, dobbiamo trovare comunque una soluzione, con i vaccini a ranghi ridotti aprire nuovi centri però non avrebbe senso perché non si riuscirebbe ad accontentare tutti, quando arriveranno, noi ci siamo, non ci arrendiamo" spiega Maurizio Garbarini, sindaco di Albisola Superiore.