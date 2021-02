Tamponi rapidi a Finale, conclusa la prima tranche di indagini

Si sono concluse le prime indagini svolte dal pm Claudio Martini nell'ambito del procedimento che ha portato all'apertura del punto tamponi nei pressi del centro medico "Finale Salute".

L'attenzione degli inquirenti si sarebbe posta sulla scelta politica dell'amministrazione, la quale, va ricordato, ha stanziato una cifra attorno ai 75mila euro per garantire tre cicli di tamponature a fasce di popolazione considerate a rischio oltre ad una campagna di screening per la categorie di lavoratori del settore turistico-ricettivo e della ristorazione, per cui nei giorni scorsi sono state ascoltate diverse persone informate sui fatti.

Le chiavi della vicenda ora passeranno alla procura incaricata, ma pare che potrebbe configurarsi un'ipotesi di eventuale danno erariale.