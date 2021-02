Cengio piange la scomparsa di Natale Corsini, detto Talin, mancato all’ospedale San Paolo di Savona all’età di 94 anni.

Ex dipendente Acna, affezionato frequentatore per lungo tempo della Società Operaia, era conosciuto in paese come una persona socievole e sempre pronta al dialogo.

I funerali si terranno lunedì 1 marzo alle ore 15 nella chiesa parrocchiale San Giuseppe Operaio a Cengio.