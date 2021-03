Boom di contagi nel savonese: "Nessun cluster, situazione legata alle scuole"

"I nuovi positivi in provincia di Savona sono 104, numeri che crescono non relativi ad un cluster particolare ma ai risultati dei tamponi svolti nel fine settimana, perlopiù legati ad infezioni scolastiche. Si tratta di isolamenti e quarantene diffuse, senza una particolare scuola di riferimento. Questo per capire da che cosa dipendono questi numeri". Così Giovanni Toti, presidente della Regione, nel consueto punto stampa serale sulla situazione del coronavirus in Liguria.