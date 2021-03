Tamponamento a catena in viale Hanbury ad Alassio: su una delle auto anche un bimbo di due anni

Tamponamento a catena in viale Hanbury ad Alassio. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato le tre autovetture ad impattare tra loro.

Tra gli occupanti a bordo dei veicoli, oltre ai tre guidatori, anche un bimbo di due anni. Per lui, fortunatamente, solo tanta paura ma nessuna lesione.

A causa della molteplicità dei mezzi coinvolti sono entrate in azione tre ambulanze, della Croce Bianca Alassio, della Croce Rossa Alassio e della Croce Bianca Albenga. In più, a supporto, l'automedica Sierra 2, anch'essa partita da Albenga.

Tutti gli occupanti delle auto sono stati trasportati in osservazione al Santa Corona di Pietra Ligure, fortunatamente nessuno in gravi condizioni ma tutti in codice giallo.