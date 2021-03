Savona, ordine del giorno delle consigliere Pasquali e Di Padova a tutela delle associazioni e del volontariato

" Unitamente ai Consiglieri Elda Olin e Marco Ravera, abbiamo presentato un ordine del giorno, che verrà discusso in Consiglio Comunale il prossimo 16 di marzo, che accoglie e fa proprio il grido di aiuto lanciato dalle Associazioni di Promozione Sociale, dal mondo Arci ed Acli e dal Volontariato. Tutto questo settore è stato uno dei più colpiti dal lockdown prima e dall'emergenza sanitaria da covid-19, tutt'ora in atto. Nessun aiuto economico né ristori e nemmeno la possibilità di poter aprire le proprie sedi per poter svolgere, in tutta sicurezza e adeguandosi ai protocolli sanitari, le attività cui sono preposte ". Così, attraverso una nota stampa, Barbara Pasquali e Elisa Di Padova, consiglieri comunali di minoranza a Savona.

"Questo ordine del giorno è quantomai importante poiché, per quanto riguarda i circoli, è stato accolto un emendamento in Senato che dà la possibilità di aprire, per i propri soci iscritti, l'attività di bar e ristorazione; l'emendamento in questione dovrebbe passare alla Camera nei prossimi giorni - proseguono le esponenti della minoranza - Chiediamo al Sindaco ed alla Giunta di costituire un tavolo di lavoro urgente tra il Comune, il Terzo Settore e le principali Associazioni di Promozione Sociale e di volontariato, le società di mutuo soccorso, ARTE, le Associazioni dei proprietari immobiliari e le organizzazioni sindacali, affinché vengano valutate tutte le possibilità di trovare soluzioni per i canoni locatrizi che le Associazioni devono pagare, ogni mese, nonostante non abbiano alcun incasso; chiediamo, altresì che il Sindaco e la Giunta si attivino presso la Regione affinché vengano destinate risorse a fondo perduto come avvenuto per le associazioni sportive".