Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa di Fedele Bottaro, agente della polizia locale in pensione

Pietra Ligure piange la scomparsa, all'età di 65 anni, di Fedele Bottaro.

Agente della polizia locale in pensione, pietrese doc, si è arreso al Covid-19 dopo aver lottato prima all'ospedale di Albenga e poi al San Martino di Genova.

La triste notizia del lutto si è diffusa rapidamente in paese, laddove Bottaro era molto conosciuto, e numerose sono le testimonianze di cordoglio che si stanno susseguendo nelle ultime ore. Anche a Finale, in particolare a Gorra dove vive a con la moglie, particolare sgomento.

"Nelle scorse ore è venuto prematuramente a mancare Fedele Bottaro, agente della nostra Polizia Locale in pensione ma soprattutto una persona cui mi legava una lunga storia di amicizia e affetto nata sui banchi di scuola - ha fatto sapere Luigi De Vincenzi, sindaco pietrese - Con Fedele siamo stati compagni di classe e poi colleghi, quando io lavoravo in Comune a Pietra Ligure, e da ultimo sono stato per dieci anni il 'suo Sindaco', durante i miei due precedenti mandati amministrativi, ma soprattutto siamo stati amici per tutti questi lunghi anni".

"Tanto, veramente tanto, abbiamo condiviso e non ci sono parole per dire quanto questa notizia mi addolori. A tutta la sua famiglia, le mie più sentite condoglianze personali alle quali si aggiungono quelle a nome di tutta la mia Amministrazione e del Comune di Pietra Ligure tutto" ha concluso il primo cittadino.

Erede di una storica famiglia di pescatori pietresi (dal nonno Fedele aveva anche ereditato il nome), le cui imbarcazioni erano custodite in quella che ancora oggi è conosciuta come "la spiaggia delle barche", gli amici più stretti lo ricordano con un simpatico aneddoto: "Era l'unico pescatore che non mangiava pesce. Inoltre, pur essendo ligure, non amava né i ceci né la farinata". Prima di entrare nella polizia locale, il suo ingresso risale al 1996, aveva trascorso gran parte della sua vita lavorativa nel cantieri navali di Pietra Ligure.

La salma giungerà lunedì 15 marzo, alle ore 12.00 circa, nella Vecchia Chiesa Parrocchiale (piazza La Pietra) a Pietra Ligure dove, alle ore 19.00, sarà recitato il Santo Rosario. I funerali avranno invece luogo martedì 16 marzo, alle ore 10.00, nella Basilica di San Nicolò in Pietra Ligure.

Fedele Bottaro lascia la moglie Paola, la figlia Vanessa con Simone, il fratello Sandro, la cognata Lidia, la zia Elsa oltre ai parenti tutti.