Lutto nella comunità di Calizzano: è mancato il Maestro Egidio Gazzano

La comunità di Calizzano (e l'intera Alta Valle) è in lutto per la scomparsa di Egidio Gazzano. Maestro di Filarmonica e insegnante di musica alle scuole medie sino alla pensione, nonché fondatore nel 1976 (e direttore) della Corale Alpina Montagne Verdi e membro della Corale Interparrocchiale Calizzano e Bardineto.

"Perdiamo la nostra guida, la nostra anima e il nostro adorato Maestro - scrive su Facebook la Corale Alpina Montagne Verdi - Egidio purtroppo ha perso la battaglia contro questo maledetto virus. Caro Maestro, ti porteremo sempre con noi e il tuo ricordo sarà vivo nei nostri cuori. Ci hai dato tanto e non ti ringrazieremo mai abbastanza. Non ci sono parole per descrivere questo momento. Non ti dimenticheremo mai. Grazie di tutto".

"Ciao Maestro, ciao Cavaliere, ciao Egidio - commenta sempre sul famoso social il sindaco Pierangelo Olivieri - La commozione e il senso di perdita sono grandi e infiniti. L'insegnamento e l'impegno a tenere alti i valori civili, di fratellanza e solidarietà tuoi propri, con il tuo spirito e il tuo animo, sempre e comunque, sono, devono essere e saranno la nostra forza. Da tutti e per tutti i "tuoi ragazzi". Con affetto, ammirazione e gratitudine. Verrà dichiarato il lutto cittadino".

Nominato Cavaliere al merito della Repubblica, il Maestro Gazzano (classe 1939) lascia la compagna Anna e i due figli Daniela e Giorgio.