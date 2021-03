Il Policlinico San Martino ricorda la dottoressa Enrile: "Aiutare gli altri è sempre stato nella sua natura"

L’ospedale Policlinico San Martino di Genova ricorda con stima e affetto la dottoressa Elisa Martina Enrile, scomparsa prematuramente domenica scorsa sul Monte Zatta, a Mezzanego. La 30enne originaria di Finale Ligure è scivolata in un burrone precipitando per diversi metri durante un'escursione con il compagno.

Questo il ricordo del direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e dell’Unità Operativa Clinica Anestesiologica e Terapia Intensiva, professor Paolo Pelosi e del direttore del Dipartimento di Emergenza, dottor Angelo Gratarola: "Elisa era specializzanda al quarto anno e, come tanti altri specializzandi, era stata chiamata, fin da inizio emergenza, a lavorare stabilmente in un reparto Covid. Il suo era la Rianimazione del San Martino, come anestesista. Perché 'aiutare gli altri è sempre stato nella sua natura'".

"Ad Elisa va il più grande ringraziamento dalla comunità degli Anestesisti Rianimatori del Policlinico, di cui faceva parte, per la professionalità e la serietà nella professione - concludono - e, in particolare, per il grande contributo fornito nella cura dei pazienti affetti da Covid fin dall’inizio dell’epidemia".