Albenga, fumo e panico in ospedale: scatta la maxi esercitazione antincendio, 100 persone coinvolte in uno scenario mai visto in provincia

Cento persone coinvolte in una maxi-esercitazione antincendio mai svolta prima in provincia di Savona: è quanto accaduto oggi all’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, trasformato per alcune ore in un vero scenario di emergenza. La simulazione, imponente per numero di partecipanti e complessità organizzativa, ha messo alla prova le procedure del Piano di Emergenza Interno e il coordinamento tra Vigili del Fuoco, Prefettura, ASL2, Pubbliche Assistenze, volontari e forze del territorio. Presente anche la Viceprefetto Alessandra Lazzari e il sindaco Riccardo Tomatis.

L’attività addestrativa ha riprodotto un principio di incendio all’interno del reparto di Day Surgery multidisciplinare, situato al secondo piano della struttura. Lo scenario, attivato alle ore 14.30, ha rappresentato un vero e proprio “stress test” per valutare tempi, modalità di intervento, comunicazione interistituzionale e gestione della sicurezza di pazienti, operatori e visitatori.

L’esercitazione è stata promossa e coordinata dalla Prefettura di Savona, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e da ASL2, con la partecipazione del Comune di Albenga, della Croce Bianca e della Croce Rossa di Albenga. Coinvolti anche numerosi volontari, tra giovani studenti e rappresentanti delle associazioni del territorio, che hanno simulato egregiamente il ruolo di pazienti e visitatori durante le operazioni.

“L’intervento è stato realizzato in un reparto che, al momento dell’esercitazione , non era operativo al fine di non interferire con le normali attività assistenziali e creare potenziali disagi all’utenza.

Il setting assistenziale è stato strutturato coinvolgendo gli studenti Universitari e gli studenti dell’Istituto Agrario di Albenga, che, in qualità di “figuranti”, hanno interpretato i ruoli di pazienti e visitatori cercando di ricostruire, il più fedelmente possibile, un reparto di area medica che ospita 22 pazienti, con vari gradi di mobilità e morbilità, e 44 visitatori/parenti.” spiega nel dettaglio il Dott. Fabio Caocci, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di ASL 2.

“Gli operatori coinvolti nell’esercitazione sono lavoratori che realmente operano normalmente in quel reparto e che sono a conoscenza della dotazione tecnica presente in quella porzione di Struttura, mentre gli Addetti della Squadra Antincendio Aziendale Diffusa (“Addetti SAAD”) sono stati coinvolti in aggiunta alla normale turnistica al fine di non creare potenziali problemi assistenziali nei reparti di diagnosi e cura che, di norma, sono tenuti ad intervenire in caso di reale emergenza”.

“Negli ospedali non è facile predisporre un’esercitazione di questo tipo, complessa, ma organizzata molto bene grazie ad Asl2 – spiega il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona -. È la prima di questo tipo nella provincia di Savona, in una struttura importante. In un ospedale ci sono tantissimi rischi e peculiarità che devono essere tenute in considerazione. È un banco di prova molto importante”.

Per poter rendere la simulazione sovrapponibile a quello che potrebbe realmente accadere nella realtà, sono state ipotizzate tutte le variabili possibili per la realizzazione dello scenario di crisi e sempre nell’intento di rendere il più realistico possibile l’evento, alcuni figuranti coinvolti, sono stati istruiti per creare possibili “imprevisti” quali improvvisi malori e situazioni di panico da parte dell’“utenza”.

Alla fine dell’esercitazione, tutti i partecipanti coinvolti si sono riuntiti, per raccogliere e condividere contributi e osservazioni “a caldo” sull’esperienza appena vissuta anche grazie al contributo degli Psicologi del Lavoro coinvolti nel Progetto Benessere messo in campo dalla ASL 2 per il supporto dei lavoratori, per la valutazione del Burnout e dello Stress Lavoro Correlato, e per la gestione dello Sportello di Ascolto. La giornata si è conclusa con un momento di confronto con le Istituzioni Regionali, il Comando Regionale dei Vigli del Fuoco, il Viceprefetto e la Direzione Aziendale per un commento sull’Esercitazione.

“La sicurezza è un ambito su cui l’Azienda investe da molti anni – sottolinea Michele Orlando, Direttore Generale di ASL2 –. Abbiamo sviluppato un programma di formazione del personale particolarmente articolato, che vede circa 700 formati all’anno per l’Antincendio attraverso percorsi didattici congiunti con il Comando Provinciale dei VV.F. di Savona e tutta la Formazione legata ai ruoli del D.Lgs. 81/08, perché sappiamo quanto sia essenziale disporre di operatori preparati, in grado di reagire con tempestività in caso di necessità. Questo permette non solo di limitare i danni in un’emergenza reale, ma soprattutto di garantire la tutela delle persone, dai pazienti ai professionisti presenti nelle nostre strutture”.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni che hanno collaborato con impegno e professionalità alla riuscita della simulazione, contribuendo in modo determinante alla costruzione di un momento di verifica e crescita condivisa”. e infine conclude “Vorrei inoltre ricordare il ruolo fondamentale del Servizio Prevenzione e Protezione di ASL2, guidato dal dottor Fabio Caocci, che con dedizione e competenza coordina le attività legate alla prevenzione e alla sicurezza in Azienda”.

“Mi fa piacere partecipare a questa esercitazione – dice la Viceprefetto Alessandra Lazzari della Prefettura di Savona -. Solitamente, noi vediamo il soccorso sanitario inserito nelle nostre esercitazioni di protezione civile. È la prima volta che ci troviamo a partecipare in un ambito ospedaliero. È utile per vedere come raccordare le nostre pianificazioni d carattere generale a quelle più specifiche del settore sanitario. Come Prefettura, è un’esperienza a cui tengo in modo particolare”.