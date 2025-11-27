Rocchetta Cairo, cade dal tetto facendo un volo di 6 metri: la vittima è il 39enne Ervis Osmenaj

È Ervis Osmenaj, artigiano di 39 anni residente a Cairo Montenotte, di origine albanese e sposato con due figli, la vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto oggi, poco dopo mezzogiorno, nella frazione di Rocchetta.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe precipitato dal tetto di un capannone in via Ponte Romano, da un’altezza di circa sei metri, impattando violentemente su un piazzale in cemento.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Dego e l’automedica. Le condizioni dell’artigiano, fin da subito gravissime, hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Drago.

Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, Osmenaj è deceduto a causa dei traumi riportati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e l’Uopsal per gli accertamenti del caso.

Il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla non ha disposto l'autopsia. Il tragico episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulla necessità di controlli più rigorosi.