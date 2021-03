A Carcare una raccolta firme per la realizzazione di un parcheggio in via Barrili

Ha preso il via oggi, 17 marzo, la raccolta firme per chiedere la realizzazione di un parcheggio in via Barrili, nei pressi del bivio per Plodio e dell'intersezione con la Sp 15. Come già richiesto in passato dalle attività commerciali presenti nella zona, la vecchia area giochi, sostituita da una nuova e più sicura a poche decine di metri, potrebbe diventare lo spazio ideale per la sosta di clienti e residenti, ed è questo lo scopo della petizione.

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco De Vecchi aveva già iniziato i lavori, stoppati, poi, dal mancato accordo con i privati, proprietari della rimessa sottostante l'area pubblica. Nel manifesto che invita ad aderire all'iniziativa si legge, infatti: "Ci rivolgiamo a quelle persone che stanno sacrificando la loro spiccata lungimiranza, il loro singolare rispetto per l'interesse pubblico nonché il loro mancato senso civico a favore del bieco interesse personale. Questi individui preferiscono che sull'area parcheggino solo pantegane e piccioni".

E ancora: "Dove c'è lavoro ci sono i servizi e c'è vita. Noi tutti intendiamo coadiuvare gli sforzi dell'amministrazione comunale affinché possa ultimare al più presto l'iter di perizie e sopralluoghi che hanno autorizzato l'avvio dei lavori, poi bloccati ma per i quali sono già stati spesi soldi pubblici. L'area giochi, inoltre, è stata sminuita è offesa da quella orrenda barriera di transenne bianco/rosse volute dai privati che potrebbero essere fatali per pedoni e ciclisti!".

È possibile aderire alla petizione firmando la sottoscrizione in una delle seguenti attività: Despar, Bar Tabacchi Frash, Panificio Castiglia e Perito Assicurativo Zunino.