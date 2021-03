Guasto all'Italiana Coke, Lambertini (sindaco Cairo): "Dal rispetto dei parametri ambientali dipende il futuro dell'azienda"

" Il Consiglio di Stato è stato chiaro. L'azienda deve avviare e definire le procedure necessarie per adeguarsi alle prescrizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Sono misure stringenti che però vanno rispettate. Da questo dipende anche il futuro dell'azienda ".

Cosi commenta il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini in merito al malfunzionamento dei forni (un estrattore del gas si sarebbe bloccato per qualche minuto) avvenuto nella giornata odierna all'Italiana Coke di Bragno (leggi QUI ). Un denso fumo di colore nero si è elevato dalle ciminiere destando parecchia preoccupazione tra la cittadinanza.

"Senza il rispetto dei parametri ambientali non ci può essere continuità. Il mancato rispetto andrebbe a colpire la Regione, e di conseguenza i cittadini - aggiunge il primo cittadino - La situazione è chiara. Qui non si tratta di essere contro qualcuno. L'azienda, oramai da tempo, deve adeguarsi in tempi ragionevoli alle norme previste dall'Unione Europea".