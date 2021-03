Malfunzionamento all'Italiana Coke, densa coltre di fumo nero nel cielo di Cairo (FOTO)

Attimi di apprensione questo pomeriggio all'interno dell'Italiana Coke a Cairo Montenotte. Un denso fumo, causato da un momentaneo malfunzionamento dei forni (un estrattore del gas si sarebbe bloccato per qualche minuto), si è levato nella zona dello stabilimento e nelle immediate vicinanze allertando diverse persone che hanno visto alzarsi in cielo una densa coltre nera.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento cairese, che una volta intervenuti hanno però constatato come la situazione di allarme fosse già rientrata e pertanto non sono dovuti entrare in azione.

Il fumo nero dalle ciminiere ha destato parecchia preoccupazione tra la cittadinanza. Numerosi post sono apparsi su Facebook. Tra il disappunto e l’incredulità, una domanda spontanea: “Pazzesco, cosa ci fanno respirare?”.