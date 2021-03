Loano, sorpreso a rubare in casa si dà alla fuga ma sull'Aurelia si imbatte nella Polizia: arrestato

Arresto da parte degli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, 17 marzo, a Loano, dove a finire in manette è stato un trentasettenne di origine albanese accusato di rapina aggravata, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

L'uomo è stato formato dai poliziotti lungo la via Aurelia all’altezza del passaggio a livello da cui si accede al porto turistico, verso il confine a levante della cittadina, dopo un inseguimento scaturito dalla richiesta di aiuto di un signore coi capelli bianchi e altri passanti che, gridando, chiedevano di fermare un giovane in tuta da ginnastica che aveva appena commesso una rapina ai danni dell'anziano.

Sul posto fortunatamente si trovavano gli uomini di una pattuglia della Polizia che hanno così cominciato l'inseguimento e, una volta raggiunto il rapinatore, si sono visti minacciare con un cacciavite.

Non appena l'uomo ha desistito dal tentativo di aggressione gli agenti hanno provveduto alla perquisizione personale trovando nella tasca dei pantaloni del fermato alcuni monili in oro e tre orologi, riconosciuti dalla vittima del furto ed appena asportati dalla sua abitazione.

L’uomo che lo stava rincorrendo, infatti, era appena rientrato nella propria casa cogliendo sul fatto il malfattore il quale dopo una breve colluttazione si è dato alla fuga.

Inoltre il cittadino albanese è stato trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso, altri monili in oro e circa 800 euro di denaro in contante, materiale di cui non ha saputo fornire una lecita provenienza. La refurtiva, una volta completati gli atti previsti dalla legge, è stata così restituita al legittimo proprietario.

Al termine degli atti di rito, sentito il pm di turno, l’uomo è stato condotto al carcere di Marassi.