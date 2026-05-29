Finale, doppio incidente all'uscita dell'autostrada: un solo ferito non grave, disagi alla circolazione

Prosegue a Finale Ligure il pomeriggio da dimenticare per quanto concerne il traffico sulla rete autostradale del Ponente ligure. Dopo l'incidente tra Celle e Albisola, con una temporanea chiusura del tratto (LEGGI QUI), due scontri, avvenuti a distanza di pochi metri e minuti l'uno dall'altro, hanno rallentato di molto il traffico in corrispondenza dell'uscita del casello della A10.

Ad avere le peggiori conseguenze è stato l'impatto tra due auto proprio nella corsia d'ingresso al casello, dove si è verificato un tamponamento la cui dinamica esatta è stata messa al vaglio degli agenti della Polstrada intervenuti. Insieme a loro, per prestare i soccorsi a uno degli occupanti dei mezzi, la Croce Verde di Finalborgo che ha prestato i primi soccorsi per predisporre il trasporto in pronto soccorso del ferito.

A regolare il traffico è stata invece la Polizia locale finalese, impegnata anche nei rilievi di un secondo sinistro, che non ha richiesto l'intervento dei sanitari, tra la Sp490 e l'ingresso dell'A10.