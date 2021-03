Vaccini under 69, riprendono le somministrazioni di Astrazeneca nel savonese

Sono ripartite da questa mattina alle 9 le somministrazioni del vaccino Astrazeneca alla fascia 18-69 anni nell'ex asilo di via Brilla a Savona nel quartiere di Zinola. Ad essere coinvolto, dopo lo stop deciso dall'Aifa nel pomeriggio di lunedì scorso (giorno della partenza ufficiale) a seguito di un lotto del vaccino che ha però ha visto escludere correlazioni con i decessi, il personale scolastico, le forze dell'ordine, la protezione civile e i pazienti fragili e ultrafragili che sono stati prenotati dai loro medici di famiglia.

Sarà prevista la somministrazione ai pazienti che si erano già prenotati di circa 280 vaccini al giorno.

Quest'oggi le somministrazioni hanno ripreso il via anche al centro anziani di via Ticino a Borghetto Santo Spirito, all'Auditorium San Carlo di via Roma a Borghetto e a Millesimo al palazzetto di piazza Pertini.

I centri salute riprenderanno anche a Cairo, a Pietra Ligure all'esterno di Pietra Medica e da domani a Finale Ligure nella tensostruttura all'esterno di Finale Salute e ad Alassio nella tensostruttura di Alassio Salute.

Proseguono intanto le vaccinazioni degli over 80 al Palacrociere di Savona, a Finalborgo, ad Albenga e a Cairo Montenotte.

Intanto da questa sera, alle 23.00 in Liguria le persone tra i 75 e i 79 anni si potranno prenotare per la vaccinazione e saranno vaccinate a partire dal 25 marzo. Dal 29 marzo potranno prenotare anche le persone tra i 70 e i 74 anni.

I canali delle prenotazioni sono quelli già noti: il portale dedicato (prenotovaccino.regione.liguria.it), il numero verde 800 938 883 e gli sportelli territoriali Cup.