Finale, auto sbanda e si ribalta lungo l'Aurelia: i due passeggeri in codice giallo al Santa Corona

Sono stati trasportati in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure i due occupanti di un'automobile che poco prima delle 16 sono rimasti coinvolti in un'incidente lungo la via Aurelia.

Secondo quanto riferito, la persona al volante del mezzo avrebbe improvvisamente perso il controllo dello stesso toccando un elemento del bordostrada e finendo per ribaltarsi nella zona all'altezza di via Torino, nel tratto verso l'inizio di via Colombo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze (una della Croce Bianca di Noli e una della Croce Bianca di Borgio) con l'automedica Sierra e i Vigili del fuoco per estrarre gli occupanti del veicolo e affidarli alle cure dei sanitari. Questi sono strati trasportati in condizioni non gravi, in codice giallo, al Santa Corona.

A intervenire anche le Forze dell'ordine che, oltre ai rilievi del caso, hanno regolato il traffico, per diverso tempo bloccato in entrambe le direzioni.