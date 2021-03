Esposto della famiglia per decesso di un 80enne all'ospedale di Albenga: decesso causato da patologia presentata all'arrivo al Santa Corona

Era stato ricoverato per una polmonite bilaterale all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, gli era stato fatto il tampone per il Covid ed era risultato negativo, poi era stato trasferito al nosocomio di Albenga ed era deceduto per un problema cardio vascolare.

La famiglia di un 80enne albenganese aveva presentato un esposto ai carabinieri e il Pubblico Ministero Claudio Martini aveva disposto per quest'oggi l'autopsia sulla salma.

L'esame autoptico, eseguito dal medico legale Francesca Frigiolini però ha potuto riscontrare dai primi rilievi che la causa del decesso probabilmente potrebbe essere quella diagnosticata appena entrato al pronto soccorso. Verranno inoltre effettuati gli esami istologici e la perizia verrà depositata in Procura entro 60 giorni.

I familiari avevano nominato come consulente di parte il dottor Marco Canepa.

La Procura ha rilasciato il nulla osta e la salma è a disposizione della famiglia per fissare i funerali.