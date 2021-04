Calizzano, completata la vaccinazione anti-Covid degli over 80 (FOTO)

8 aprile 2021. Una data da ricordare per la comunità dell'Alta Valle. Con la giornata di ieri infatti, è stata completa con il secondo inoculo la vaccinazione degli over 80 di Calizzano, Murialdo, Bardineto e Massimino.

"E un traguardo importantissimo - commenta sulla pagina Facebook del comune di Calizzano l'assessore Annalisa Biano - Sapere di aver dato la possibilità di acquisire un'immunità per il Covid riempe di fiducia e nello stesso tempo rassicura sulle possibilità di ritornare a vivere prossimamente la normalità".

"258 persone, 258 sorrisi fiduciosi e 258 vite che aspirano a non vivere isolate dai propri affetti per la paura di ammalarsi - prosegue - Il team medico/infermieristico è stato impeccabile sia sotto il profilo professionale che umano. Una qualità assolutamente necessaria per chi sceglie una professione come questa".

Le vaccinazioni si sono tenute all'interno dell'hub allestito presso il complesso "Le Ciminiere" a Calizzano.

"A tutti loro va un immenso grazie. Ecco, questo è il significato di una giornata come questa. Siamo orgogliosi di essere stati testimoni di questo avvenimento" conclude l'assessore del comune di Calizzano.