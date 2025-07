Savona, il sindaco Russo sul San Paolo: "Continueremo a insistere sul casello dedicato e sul ruolo chiave dell'ospedale per il Ponente Ligure"

Un casello dedicato, inserito nel Priimt, il legame tra ospedale e sanità territoriale, il ritorno delle Malattie infettive alla Medicina e l'angiografo. Sono alcuni dei temi affrontati dal sindaco Marco Russo sull’ospedale San Paolo di Savona, ospedale strategico non solo per la città ma per il territorio limitrofo.

Per il casello dedicato, il Comune ha ottenuto l'inserimento nel Priimt, il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

"Sul casello – spiega Russo – c'era stata un'azione importante da parte nostra con tutto il territorio per integrare il Priimt e vedere questo collegamento infrastrutturale che è molto importante sia per la Val Bormida che per il Ponente. È una priorità; i consiglieri regionali si sono riattivati recentemente. Certamente sia noi che la Val Bormida faremo azioni per insistere su questa che è un'opera relativamente semplice ed è possibile attivarla".

"Questo perché il nostro ospedale sta assumendo sempre più importanza- prosegue Russo - non solo perché ha un bacino di utenza molto consistente ma perché diventa strategico a livello regionale per il Ponente Ligure. In questo senso l'infrastruttura è ulteriormente rilevante. Le azioni che si stanno portando avanti vanno in questa direzione".

Il nosocomio savonese e la parte di sanità ambulatoriale e territoriale, sono interessati da una seri di cambiamenti finanziati dal Pnrr, in parte realizzati e in parte da completare entro la prossima primavera. "Ci sono investimenti significativi sulle attrezzature e sulle strutture – prosegue Russo – che renderanno l'ospedale ancora più efficiente. Ci sono delle eccellenze professionali, quindi la capacità attrattiva dell'ospedale. Questi sono elementi che danno ulteriore valore al nostro ospedale".

Per l'autunno il sindaco Russo prevede di chiedere alla dirigenza Asl di tornare in audizione in Commissione consiliare per fare il punto sull'ospedale e, più in generale, sulla sanità. "Il rapporto con l'Asl è positivo – prosegue Russo – Certamente ci sono cose sulle quali bisogna lavorare. Noi abbiamo un contatto costante con la direzione dell'Asl ma subito dopo l'estate chiameremo il direttore in Commissione consiliare per un bilancio delle attività in corso".

Da migliorare invece, sulla sanità, i rapporti con la Regione. "Devo dire che i rapporti con la Regione, un po’ per il cambio che c'è stato, non sono stati semplici. L'assessore Viaggi lo ha più volte lamentato per le questioni sociali ma anche su temi sanitari. Su questo bisogna certamente cambiare passo".

Le problematiche che riguardano l'ospedale San Paolo e il territorio sono diversi.

"Tra i problemi da affrontare ci sono le Malattie infettive che devono tornare sotto la Medicina e a Savona, e so che la prospettiva è questa; pneumologia, con cui si deve andare avanti per un progetto di rilancio, e l'angiografo che al momento è sottoutilizzato. C'è poi il contesto generale della carenza di medici, infermieri e risorse".

Il pronto soccorso, quello con i maggiori afflussi di pazienti sul territorio provinciale è alle prese con i problemi dell'intera sanità, ovvero la carenza di medici.

"Sul pronto soccorso si possono fare due ragionamenti- conclude Russo - il numero di accessi testimonia anche la qualità del servizio; naturalmente c'è una condizione di sofferenza che deve essere affrontata. Dall'altra parte ci dice anche che dobbiamo fare un lavoro sul territorio; su questo si è andati più lenti. Abbiamo avviato alcuni progetti con l'Asl, con un dialogo molto positivo, ma su questo c'è stato un rallentamento".