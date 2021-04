Maltempo: lunedì 12 aprile allerta gialla nel centro levante savonese

OGGI, domenica 11 aprile, instabilità in rapido aumento in serata per l'approssimarsi di un sistema frontale dalla Francia con piogge e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in successiva intensificazione nella notte. Bassa probabilità di temporali forti su BCE: possibili allagamenti localizzati, piccoli smottamenti. Venti inizialmente ancora forti settentrionali (50-60 km/h) su B, in attenuazione dal pomeriggio, forti meridionali su C con rinforzi fino a burrasca (60-70 km/h) in tarda serata. Mare localmente agitato su C, in temporaneo calo dal pomeriggio.