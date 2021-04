E' stato lanciato l'allarme intorno alle 19.00 per un incidente avvenuto in via Ciantagalletto a Savona e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Ad essere coinvolta una ragazza che avrebbe perso il controllo della propria moto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Savona e l'automedica del 118.

La giovane è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.