Asl 2: indetto il concorso pubblico per sei posti di dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia

"Nel corso del 2021, inoltre - proseguono da Asl 2 - sono stati indetti due ulteriori avvisi pubblici di cui: uno, indetto con determinazione n. 66 del 18.01.2021, è andato deserto per mancanza di partecipanti; l’altro, indetto con determinazione n. 314 del 10.03.2021, è stato aperto anche a specialisti a rapporto di lavoro non esclusivo, a seguito di comunicazione in tal senso alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali, nel tentativo di raccogliere maggiori adesioni per il ponente ligure e ha visto la partecipazione di un solo candidato specializzando; l’Azienda ha, al contempo, chiesto ad A.Li.Sa di poter procedere anche all’attivazione di un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici, disciplina ginecologia e ostetricia, nella speranza di porre rimedio alla suddetta grave carenza di medici specialisti che affligge la Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia".

*in allegato il bando di concorso completo