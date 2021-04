Spotorno, cambiano i piani su AstraZeneca: settimana senza vaccinazioni al Palace

La circolare del Ministero della Salute che consiglia l'uso del vaccino anglo svedese per chi ha più di 60 anni, fatto salvo chi ha già ricevuto la prima dose, e l'ordinanza del commissario Figliuolo per dare priorità ai più anziani hanno imposto una sorta di "sosta ai box" per le somministrazioni in tutta Italia. Non per fermarle totalmente ma almeno per una riorganizzazione.