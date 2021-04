Varazze in lutto per la scomparsa del poeta dialettale Eugenio Venturino detto Bielin

E' mancata a Varazze un'altra voce dialettale legata agli usi e alle tradizioni liguri, che attraverso la poesia ne ha difeso l'essenza di un mondo che sapeva dialogare con l'anima stessa della sua città.

Eugenio Venturino (Bielin), a 86 anni, è mancato all'affetto dei suoi cari e degli amici, che si era conquistato con una vita di serietà e di lavoro, non priva di quella bonaria ironia tipica del vero poeta ligure.

Verseggiatore fedele alla fonetica locale (se si scrive O è O e non si pronuncia U), Eugenio ha descritto pagine significative del vivere quotidiano varazzino, con una predilezione per tutto quello che costituiva l'aspetto di una ritualità popolare che aveva e ha in Santa Caterina da Siena il suo punto focale. Penna e senso organizzativo, nel 1978 Venturino ha curato la prima raccolta di "Poesie Dialettali Liguri" sulla Patrona di Varazze, pubblicazione lanciata da Radio Tele Monte Beigua, con un successo di adesioni e di critica che interessò l'intera regione, con firme eccellenti provenienti dalle due Riviere.

Quella indimenticata raccolta di poesie terminava con la sua (non per vezzo, ma per ordine alfabetico) raccontava del ritorno trionfale della cassa lignea di S. Caterina nella Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio: "O in gruppu in ta gua/ qu mè fa lagrimà/ e chi u me scigua/ chi me vo cuggiunnà/ e chi me da de l'aze/ e chi nu l'è cummosso/ zuave mi ve possu:/ u nu l'è de Vaze."

Lascia la moglie Roberta, i figli e tutti i parenti.

Il funerale si terrà a Varazze lunedì 12 aprile 2021 alle ore 16:30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio.