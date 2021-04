Sfiducia al Ministro Speranza, Saccone (FdI): "Sta facendo tabula rasa del nostro tessuto imprenditoriale"

Tranchant Simona Saccone, consigliera comunale a Savona e Responsabile welfare di Ugl Liguria: "Il Ministro Speranza sta facendo tabula rasa del nostro tessuto imprenditoriale che non vuole vivere d'assistenzialismo, peraltro non pervenuto, ma chiede – da oltre un anno ormai – di poter lavorare seguendo regole certe e protocolli di sicurezza".

Massimo sostegno dunque, da parte della consigliera, alla raccolta firme promossa dalla leader Giorgia Meloni "Sfiduciamo Speranza - Fratelli d'Italia" (leggi QUI): "É un modo per dare voce alla disperazione degli Italiani – afferma Simona Saccone - questo Governo, nato sulle ceneri del fallimento precedente, ne è di fatto la continuità. Non poteva esserci un cambio di passo, senza un cambio di teste: FdI l'ha sempre affermato e per questo non ha voluto barattare la disperazione degli Italiani, con facili poltrone".

"La nostra non è un'opposizione preconcetta - prosegue Saccone - i fatti parlano chiaro: da oltre un anno si assiste ad un minuetto che prima stordiva ed ora ha completamente snervato. Ogni quindici giorni si sente dire che i prossimi saranno quelli decisivi, ma per cosa? Si sono imposti investimenti alle attività con la vana promessa di poter esercitare. Gli errori sono assolutamente comprensibili all'inizio, ma dopo oltre un anno non è cambiato nulla e non si è visto nessun elemento di discontinuità tra la cattiva gestione durante il Governo Conte e quello attuale: quando finirà l'emergenza pandemica, ci accorgeremo che da tempo è in atto quella economica e sociale, con una Italia già depauperata da politiche predatorie e miopi circa l'interesse nazionale".