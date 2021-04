Cairo, troppo rumore dalla Zincol Ossidi. La minoranza: "L'amministrazione ha svolto le verifiche necessarie?"

E' stato avviato da pochi mesi e non risulta ancora procedere a pieno regime lo stabilimento Zincol Ossidi in frazione Ferrania. Tuttavia già dalla fase di collaudo i cittadini residenti nella zona lamentano l'emissione di forti rumori che disturbano per diverse ore del giorno e della notte il normale svolgimento della vita quotidiana.

Un rumore che sta diventando via via sempre più insistente con l'aumento dei ritmi di lavorazione "tanto è vero che, nei giorni scorsi, anche gli abitanti della confinante frazione di Vispa hanno presentato al Sindaco di Carcare le loro proteste per il danno arrecato dal forte rumore proveniente dall'impianto".

Così scrivono i consiglieri di Cairo Civica e Democratica nel testo dell'interrogazione presentata nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale cairese, chiedendo se l'amministrazione Lambertini abbia verificato "con mezzi propri o con l'ausilio di ARPAL, la fondatezza delle proteste avanzate dai suddetti cittadini", "la conformità dell'impianto realizzato con quanto presentato in fase di progettazione e la sua rispondenza all'AIA, alle vigenti normative ed al Piano comunale di zonizzazione acustica" e se abbia valutato "la possibilità di intervenire con l'emanazione di una ordinanza" affinché lo stabilimento rispetti i "valori di emissione acustica previsti dalle normative di settore, per la tutela della salute dei cittadini".

"Trattandosi di un impianto progettato e costruito in tempi recenti - affermano preoccupati i consiglieri di opposizione - sarebbe grave se non fosse adeguato alle vigenti normative nazionali e regionali di riferimento in materia di inquinamento acustico, nonché al Piano comunale di zonizzazione acustica".