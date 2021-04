Rialto, il Comune cerca un gestore per la casetta dell'acqua: domande entro fine aprile

Scadrà a fine mese il bando per l'affidamento della gestione della casetta dell'acqua collocata nel Comune di Rialto, acquistata dall'amministrazione e ora in cerca di un gestore che possa prendersene cura e garantirne la manutenzione.

Proprio la tenuta in perfetta funzione dell'impianto di erogazione è l'unica condizione richiesta a coloro che entro le 12 del 30 aprile dovranno presentare la manifestazione d'interesse in oggetto agli uffici comunali.

Dopo che la prima gara era andata deserta l'amministrazione ha infatti deciso di rimuovere una serie di condizioni lasciando quasi a costo zero il distributore cancellando alcune spese come quelle per la corrente elettrica, il suolo pubblico e il costo dell'acqua che si accollerà l'ente, chiedendo solo di mantenere un costo massimo di 5 centesimi di euro al litro erogato, la messa in esercizio e il mantenimento dell’efficienza del punto di erogazione e l’idoneità della struttura dal punto di vista igienico-sanitario.