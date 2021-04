Oltre 800 i partecipanti al primo webinar dedicato ai genitori organizzato nell'ambito del progetto Orientamenti

Oltre 800 partecipanti al primo webinar per genitori promosso dall'assessorato alla formazione e alle politiche giovanili di Regione Liguria. 'Alla Scoperta di Tik Tok', proposto on line nell'ambito del progetto "Orientamenti" e collaborazione con Tik Tok e con l'ordine degli psicologi ha superato ogni aspettativa e le già alte prenotazioni di ieri.

"Di fatto abbiamo riempito un teatro virtuale di mamme e papà desiderosi di conoscere gli strumenti per un buon utilizzo e per la supervisione del social più diffuso tra i più giovani - dichiara Ilaria Cavo, assessore all'istruzione di Regione Liguria -. Un'adesione che conferma quanto fosse sentita, dalle famiglie, l'esigenza di essere guidati nella scoperta dei social usati dai ragazzi e che ci spinge a proseguire su questa strada con altri momenti di incontro e di orientamento, per i genitori e per i ragazzi, fino al contest e al momento finale: la scelta dei ragazzi che faranno parte della redazione per la gestione del canale Tik Tok di Regione Liguria".

Sono previsti altri sei seminari tutti rigorosamente gratuiti. Il prossimo webinar è previsto per martedì 4 maggio: si parlerà di 'Aiuto alla scelta' e sarà dedicato ai genitori degli studenti della scuola secondaria di primo grado.