È gioia Inter anche a Savona, in piazza Mameli la festa scudetto

Dal Mapei Stadium di Reggio Emilio al triplice fischio arriva la conferma. L'Inter ha vinto il suo 19esimo scudetto dopo il pareggio del Sassuolo contro l'Atalanta.

E a Savona come consuetudine in ogni grande occasione scoppia la festa. Ieri intorno alle 18.00 i tifosi savonesi nerazzurri, molti iscritti all'Inter Club Savona 2015 (che ha sede nella SMS Serenella di Corso Vittorio Veneto), hanno dato vita ai festeggiamenti tanto attesi dopo 11 anni.

L'ultima volta infatti che Savona si colorò di nerazzurro risale al 22 maggio 2010 quando l'Inter di Mourinho e Moratti si aggiudicò il Triplete vincendo la Champions League contro il Bayern Monaco.

Cercando di non creare assembramenti e provando a mantenere le distanze, difficile quando si esulta per una squadra campione, hanno fatto nuovamente sentire dopo una decade la loro voce in piazza Mameli.

Tanti i giovani che hanno indossato le maglie dei campioni del presente, da Lukaku a Barella, passando per Lautaro e Bastoni ma anche tante casacche del passato.