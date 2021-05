Crocefisso vandalizzato, Molinaro (sindaco Cosseria): "Tornerà al suo posto tra un paio di mesi"

"Abbiamo raccolto circa 7 mila euro. Ringrazio tutti e in particolare i granatieri che hanno donato 3200 euro. Poiché il restauro sarà gratis, abbiamo deciso di utilizzare tale somma per valorizzare la zona. Ossia creare un'opera funzionale per tutti i fruitori dell'area all'interno del castello".

Cosi il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro ha fatto il punto della situazione in merito al crocefisso vandalizzato lo scorso mese di marzo.

"Il Cristo ligneo completamente restaurato sarà pronto tra un paio di mesi" conclude il primo cittadino Molinaro.