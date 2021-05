Concorso OSS Liguria: mercoledì 12 maggio prova pratica all'RDS Stadium di Genova per i 2.531 rimasti in corsa

E' stata pubblicata la nuova data per la prova pratica del concorso pubblico per i 274 posti disponibili per Operatori Socio Sanitari che prevede l'assunzione a tempo indeterminato nelle varie aziende sanitarie regionali.

La prova si svolgerà mercoledì 12 maggio presso l'impianto RDS Stadium di Genova.

Questi i posti disponibili per le varie Asl della Liguria:

ASL1: 19 posti

ASL2: 52 posti

ASL3: 188 posti

ASL4: 15 posti

La prova pratica del 12 maggio prevede un'esecuzione di specifiche tecniche o predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale di OSS.