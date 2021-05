Cosa visitare a Cavallino Treporti

Andiamo alla scoperta di tutti i luoghi d'interesse più accattivanti di Cavallino Treporti: si tratta di una delle località più rinomate nelle vicinanze di Venezia dove è possibile ammirare una splendida laguna.

Cavallino Treporti è una delle località più gettonate in tutta l'Europa grazie al fascino del suo entroterra e alle sue lunghe distese di sabbia. Chi vuole organizzare una vacanza soggiornando in questa località potrà usufruire di una serie di vantaggi come ad esempio le specialità gastronomiche, la possibilità di immergersi nella natura più incontaminata e scoprire numerose attrazioni che caratterizzano questa terra.

Cavallino Treporti è situata tra Venezia e Jesolo ed è caratterizzata da una penisola circondata dalla laguna di Venezia. Coloro che sono alla ricerca di un posto per godere di puro relax ed entrare a contatto con la natura possono trovare la soluzione perfetta pernottando in questa località. L'abbondante vegetazione del posto permette di trascorrere molte ore all'aperto svolgendo svariate attività come lunghe passeggiate o giri in bicicletta al fine di scoprire tutte le meraviglie della natura.

Consigli per un soggiorno a Cavallino Treporti

Cavallino Treporti offre una serie di strutture in grado di soddisfare qualsiasi esigenza ed accontentare le numerose richieste da parte della clientela. Chi non vuole assolutamente perdersi le innumerevoli bellezze della natura di questa località, può organizzare il proprio soggiorno presso un campeggio a Cavallino con piscina. Si tratta della soluzione perfetta per gli ospiti di diverse età: sia le coppie, che le famiglie o gruppi di amici potranno trascorrere intere giornata all'insegna del divertimento contemplando un panorama mozzafiato e concedersi una rilassante nuotata in piscina al mattino.

Tra i campeggi più rinomati di Cavallino Treporti è bene citare il campeggio Garden Paradiso a Jesolo dotato di ogni comfort per garantire ai clienti tutto ciò di cui hanno bisogno grazie ad un personale ospitale e disponibile, pronto a soddisfare qualsiasi richiesta.

5 luoghi d'interesse a Cavallino Treporti

Cavallino Treporti è una cittadina ricca di luoghi d'interesse in grado di affascinare adulti e bambini: basterà scegliere se avventurarsi a piedi o in bicicletta e scoprire tantissimi posti particolari. Analizziamo nel dettaglio 5 luoghi d'interesse da non perdere a Cavallino Treporti.

1) Lio Piccolo

Lio Piccolo è un posto davvero prezioso che dista pochi chilometri dal centro di Cavallino Treporti. Qui è possibile ritrovare un vero e proprio senso di pace ed entrare a contatto con la natura più incontaminata. Gli amanti della cucina possono inoltre concedersi delle speciali sfiziosità scegliendo una delle numerose trattorie della zona e scoprire le ricette tipiche del posto.

Una tappa imperdibile è la visita presso la chiesa della cittadina, dove una volta saliti all'ultimo piano, sarà possibile contemplare il panorama mozzafiato della laguna e degli immensi canali.

2) Via dei Forti

Cavallino Treporti durante gli anni della Prima Guerra mondiale fu presa di mira a causa delle numerose battaglie. A tal proposito in zona si trovano diverse fortificazioni militari dove è possibile andare alla scoperta di materiale sia audio che video. A tal proposito questa via è stata nominata “Via dei Forti”.

Uno dei musei più noti è il Museo della guerra Batteria Vettor Pisani, ricco di reperti appartenenti ai soldati del passato.

3) La laguna di Venezia

La laguna di Venezia è caratterizzata dalla presenza di lunghi sentieri d'acqua, canali e zone in cui la natura fa da padrona. Gli appassionati del birdwatching possono divertirsi in questo luogo fotografando tantissime specie di uccelli che fanno parte della fauna del territorio.

Coloro che invece desiderano trascorrere delle vacanze all'insegna del romanticismo e del relax, la sera possono optare per un giro in barca al tramonto e ammirare i colori del cielo che si riflettono sull'acqua, trasformando il paesaggio in uno spettacolo indescrivibile.

4) I fari di Cavallino Treporti

Cavallino Treporti, come dice il suo stesso nome, era caratterizzata in passato dalla presenza di tre porti al fine di orientare le barche e le navi durante la notte o in presenza di mal tempo grazie alla collocazione di due fari: il Faro di Cavallino e il Faro di Punta Sabbioni.

Il primo si trova in prossimità del fiume Sile ed in seguito alla Seconda Guerra Mondiale tornò nuovamente attivo. Il Faro di Punta Sabbioni invece, situato verso la fine della stessa spiaggia, spicca per la sua bellissima forma rendendo il paesaggio molto caratteristico.

5) Le distese di sabbia di Cavallino Treporti

Tra i luoghi più rinomati di Cavallino Treporti occorre assolutamente citare le spiagge che sono prese di mira ogni anno da tantissimi turisti provenienti da varie parti del mondo. Circondate dalla natura più incontaminata, permettono di trascorrere giornate di totale relax godendosi delle lunghe nuotate nel mare cristallino oppure organizzando un pic-nic con la famiglia o con gli amici.

Trovandosi in prossimità della Serenissima, Cavallino Treporti è la zona ideale per andare alla scoperta di questa affascinante località sull'acqua. La possibilità di spostarsi tramite autobus o con i propri mezzi permette di fare una visita a Venezia e non lasciarsi sfuggire assolutamente nulla!