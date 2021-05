Bombardamenti di Hamas in Israele, a Genova un presidio davanti alla sinagoga per dire stop

"Siamo tutti chiamati a partecipare oggi, giovedì 13 maggio dalle 18.30 davanti alla Sinagoga di Genova di via Bertora 6 - spiegano le entità coinvolte - A conclusione ci sarà in Sinagoga una preghiera recitata dal nostro rabbino capo Rav Giuseppe Momigliano per le vittime e per tutti i feriti".