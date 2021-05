Lega Giovani: "Il diritto di esistere di Israele non si tocca"

"Più di mille missili contro Israele, silenzio assordante da parte dell'Europa e dell'ONU e dei troppi governi sulla violenza islamista. Aspetto ferma condanna anche da parte del governo italiano. Lunga vita a Israele che difende il diritto di esistere, viva la pace e la convivenza fra i popoli", così oggi Matteo Salvini sulla recente escalation di violenza scoppiata successivamente agli attacchi di Hamas nei confronti di Israele.

Come Lega Giovani, spiegano in una nota - vogliamo aggiungerci al coro di sostegno nei confronti di Israele, attaccato per l'ennesima volta dalle forze islamiste di Hamas che da anni impediscono il raggiungimento della pace nella regione. Alla manifestazione che si è tenuta nella giornata di ieri all'interno della Sinagoga di Genova per dimostrare solidarietà alla comunità ebraica, erano presenti Marco Ghisolfo, consigliere municipale della Lega Giovani Liguria, l'onorevole Sara Foscolo, il consigliere regionale Alessio Piana e il capogruppo della Lega in consiglio comunale Lorella Fontana.

"Il diritto di esistere di Israele non si tocca e la comunità internazionale deve prendere con decisione una posizione a difesa dell'unica vera democrazia nel Medio Oriente".

C"ome giovani attivi in politica, auspichiamo che la situazione si risolva il prima possibile e con il minor numero di morti e voglia esprimere vicinanza ai giovani israeliani a cui auguriamo un futuro di pace, senza guerra e terrorismo - concludono - La nostra amicizia con il popolo israeliano è stata dimostrata anche nei recenti webinar con i rappresentanti dei giovani del Likud, durante i quali abbiamo avuto uno scambio di opinioni molto interessante e serrato sulle situazioni politiche del nostro paese e sull'amicizia tra Italia e Israele".