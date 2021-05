Alassio, pubblicato il bando per due agenti di polizia municipale

Al momento si tratta di due sole assunzioni a tempo determinato, ma "l’Amministrazione si riserva, nel periodo di vigenza della graduatoria, qualora intervengano ulteriori necessità assunzionali, di procedere allo scorrimento della stessa, per ulteriori assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato".

E' stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito del comune di Alassio, alla voce "bandi di concorso" il "Bando di concorso per esami, per la copertura di 2 posti di "Collaboratore di vigilanza a tempo pieno e determinato presso il corpo di polizia municipale".

"Il bando, che scadrà il 20 maggio prossimo - spiega Francesco Parrella, comandante della polizia municipale di Alassio - è per l'individuazione di due vigili stagionali, che copriranno essenzialmente le esigenze del comando da giugno a fine anno, ma ci sarà la possibilità di procedere con ulteriori assunzioni per far fronte alle esigenze in vista della stagione estiva, sia rispetto alla ripresa di eventi e manifestazioni pubbliche, sia per eventuali ricadute rispetto all'emergenza sanitaria".​

"Stiamo facendo il possibile - aggiunge il sindaco Marco Melgrati - per evitare i problemi che abbiamo purtroppo registrato lo scorso anno. Rafforzare le fila del Corpo di polizia municipale è sicuramente un primo passo fondamentale per garantire la tutela dell'ordine pubblico e del decoro urbano, caratteristiche fondamentali di una cittadina turistica".

Di seguito i requisiti specifici richiesti per partecipare al bando:

- possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale

- possesso della patente di guida di categoria B;

- godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;

- non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza in relazione al servizio militare,

- non trovarsi in situazione di disabilità ai sensi della legge n. 68/1999;

- idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire, che sarà accertata dall'Amministrazione all'atto dell’assunzione,

- possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi, riconducibili a quelli richiesti per il porto d’armi per difesa personale, atteso che tutto il personale appartenente al Corpo di polizia municipale del comune di Alassio è dotato di arma di ordinanza.