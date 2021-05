Meteo, vento forte con qualche precipitazione sparsa

Queste le temperature minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 10.9, Savona Istituto Nautico 9.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.0, La Spezia 10.2. Minima della notte a Pratomollo (Borzonasca, Genova) con 0.4, mentre finora la massima è di 18.9 a Ventimiglia.

Queste le previsioni per le prossime ore nel bollettino aggiornato diramato da Arpal: oggi, sabato 15 maggio, nel corso della mattinata deciso rinforzo dei venti lungo la costa occidentale di A fino a forti da ovest-sudovest dal pomeriggio con locali raffiche fino a 60/70 km/h sui capi più esposti; venti fino a 40/50 km/h da sud, sudovest con locali raffiche fino a 50/60 km/h sui rilievi di B, C ed E. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso per onda di libeccio, localmente agitato nel pomeriggio su A, in serata su C.

Domani, domenica 16 maggio, un flusso umido sudoccidentale favorisce precipitazioni sparse sul Centro-Levante, anche in forma di rovescio, con intensità debole o localmente moderata, più diffuse e persistenti su C. Nel corso della mattinata nuovo rinforzo dei venti lungo la costa di A fino a forti da ovest-sudovest dal pomeriggio con locali raffiche fino a 60/70 km/h sui capi più esposti. Mare molto mosso per onda di libeccio.

Lunedì 17 maggio, fino al mattino venti sostenuti da ovest-sudovest sulla costa occidentale di A con raffiche fino a 40/50 km/h sui capi esposti; in serata ingresso di venti da nord-nordovest sul settore centrale con locali raffiche fino a 40/50 km/h. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.