Migranti in Liguria: venerdì previsto l'arrivo di 44 persone

Saranno 559 i migranti distribuiti nelle regioni italiane tra le giornate di giovedì e venerdì. In Liguria, secondo quanto risulta all'agenzia Dire, sono previste 44 persone. L'arrivo dovrebbe avvenire venerdì.

Nella giornata di giovedì verranno collocati, con 40 persone a testa, in Campania, Abruzzo, Veneto e Lazio, 49 in Umbria, 50 nelle Marche, 60 in Piemonte e Lombardia e 25 in Puglia.

Venerdì, come per la nostra Regione, saranno distribuiti i restanti: 60 in Emilia-Romagna, 43 in Basilicata e 8 in Sicilia.